Азиатские индексы - 06-08-21

ТОКИО, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.33% и составил 27820.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1929.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3458.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.10% и составил 26179.40 пункта.