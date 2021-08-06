Азиатские индексы - 06-08-21
ТОКИО, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.33% и составил 27820.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.02% и составил 1929.34 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.24% и составил 3458.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.10% и составил 26179.40 пункта.
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