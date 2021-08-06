Оппозиция представила свои обоснования для создания парламентской комиссии по вопросам Арцаха

Оппозиционные фракции Национального собрания РА настаивают на создании в Национальном собрании постоянной комиссии по Арцаху, и на том, что ее должна возглавить оппозиция.

Как передает Арменпресс, об этом, в частности, заявил представитель фракции "Айастан" Артур Хачатрян.

«Если мы признаем, что сегодня основой Армении является Арцах, Арцах был краеугольным камнем построения независимости этой республики, если мы признаем, что Арцах переживает самые трудные дни в своей истории, если мы признаем, что парламенту есть чем заняться. в этой стране, то почему бы нам не согласиться с тем, что в этом парламенте должна быть отдельная комиссия по вопросам Арцаха?» - сказал Хачатрян.

Он добавил, что в этой комиссии могут обсуждаться многие вопросы, например, регулирование законом помощи, оказываемой Арцаху, запрет, например, на использование слова «Арцах» без слова «Республика».

Артур Казинян из фракции "Айастан", отвечая на вопрос проправительственных депутатов, почему комиссия по вопросам Арцаха не создавалась все предыдущие 30 лет, напомнил об Арцахской войне.

«Я бы отдал все, чтобы не было Арцахской войны, не погиблинаши сыновья, мы не потеряли большую часть Арцаха, чтобы у нас была активная, стабильная и эффективная система безопасности», - сказал он.

Казинян настаивал на создании постоянной комиссии по Арцаху. Комиссию должна возглавить оппозиция.

По его словам, эта комиссия должна стать национальным мозговым центром по разработке государственно-общественной политики по Арцаху, она должна стать хранилищем информации, мыслей, программ, идей, которые должны использоваться и другими постоянными комиссиями.