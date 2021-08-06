Пожарным в Турции удалось локализовать 196 из 208 очагов лесных пожаров

Турецкие пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль 196 из 208 очагов лесных пожаров, которые бушуют в республике с прошлой недели. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации президента Турции.

"Из 208 лесных пожаров в результате мобилизации усилий локализованы 196. Продолжается борьба с 12 очагами", - говорится в распространенном сообщении.

На данный момент пожары все еще продолжаются, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Однако, по утверждениям властей, в настоящее время опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет. Выгорели тысячи гектаров леса.

Мощные лесные пожары начались в республике 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Пожарные до сих пор пытаются справиться с бедствием в ряде районов, но опасности для населенных пунктов уже практически нет. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.