Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу

Китай выступает против меморандума, предоставляющего право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, это является открытым вмешательством во внутренние дела КНР, говорится в заявлении канцелярии полномочного представителя МИД КНР в специальном административном районе Гонконг.

Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая. Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Канцелярия МИД КНР в Гонконге выражает решительный протест и резкое осуждение в ответ на так называемый меморандум по Гонконгу правительства США, который очерняет закон о нацбезопасности Гонконга, открыто вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела КНР, он грубо попирает международное право и основные нормы международных отношений", - говорится в заявлении.

Отмечается, что разработка и принятие закона о национальной безопасности Гонконга и реформа избирательной системы специального административного района восстановили стабильность, укрепили верховенство закона, обеспечили защиту законных прав и интересов жителей Гонконга.