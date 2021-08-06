Италия с 9 августа откроет границу для граждан Армении

Посольство Италии в Армении с 9 августа возобновляет прием всех видов виз.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил центр визовых заявок «TLS CONTACT».

Правительство Италии в связи с пандемией с октября 2020 года, в числе других стран, запретило въезд в Италию и лицам, прибывающим из Армении.

С 24 мая 2021 года лица, въезжающие в Италию из иностранных государств на любой срок, любым транспортным средством, до въезда на территорию Италии, обязаны в цифровом формате (digital format) заполнить форму позиционирования пассажира. Для этого необходимо выполнить следующие действия: посетить интернет-страницу https://app.euplf.eu/# /. Следуя инструкциям, найти форму определения местоположения пассажира, в качестве страны посещения выбрать Италию, зарегистрироваться на странице, создав личный аккаунт с именем пользователя и паролем (это необходимо делать лишь в первый раз), заполнить форму позиционирования пассажира и отправить ее.

После заполнения и отправки формы пассажир получит свой образец позиционирования пассажира в формате PDF, а также QR-код на его смартфоне (в цифровом формате), который он должен показывать при посадке в самолет, и в любом другом пункте проверки. В качестве альтернативы, пассажир может распечатать заполненную копию документа позиционирования пассажира и предъявить его при посадке.

Форму нужно заполнить и отправить до посадки. Место, предоставленное вам в транспорте, может быть изменено.

Ее необходимо заполнять для каждого взрослого путешественника. При путешествии с несовершеннолетними они фиксируются в сопроводительном документе сопровождающего взрослого. В случае, если несовершеннолетние путешествуют в одиночку, управляющий документ должен быть заполнен опекуном до отъезда.

Требование заполнения цифровой формы заменяет требование о заполнении декларации, предусмотренной статьей 50 (1) решения от 2 марта 2021 года. В исключительных случаях или только при наличии технических препятствий можно будет заполнить форму в бумажной версии, которую можно найти на портале Министерства здравоохранения Италии в разделе Nuovo Coronavirus / Viaggiatori.

На портале Министерства здравоохранения Италии, в разделе Nuovo Coronavirus / Viaggiatori, вы можете найти специальную страницу, со всеми инструкциями.