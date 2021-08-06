Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) развернули в пятницу наступление на город Шиберган - административный центр провинции Джаузджан на севере Афганистана. Как сообщил телеканал TOLO News, в городе развернулись ожесточенные бои, передает Арменпресс.

Со своей стороны, телеканал Ariana News передает, что Афганские национальные силы обороны и безопасности при поддержке отрядов народного ополчения отбили атаку талибов. Они уничтожили около 40 боевиков и захватили 15 в предместьях Шибергана.

Накануне бывший первый вице-президент страны маршал Абдул Рашид Дустум, дом которого талибы подожгли в пятницу, заявил, что главная цель активизировавшегося наступления "Талибан" - попытаться целиком захватить хотя бы одну провинцию страны. В числе приоритетных целей своих усилий талибы рассматривают одну из пяти провинций - Герат, Тахар, Джаузджан, Кандагар или Гильменд.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, Китаем и Пакистаном.