Сотрудники муниципальной компании "Тбилсервис групп" объявили забастовку, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Представители клининговой службы требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

Протестующие собрались возле офиса "Тбилсервис групп" на улице Белиашвили в Тбилиси и требуют встречи с руководством компании и мэром города Кахой Каладзе.

По словам бастующих, одна встреча с руководством компании уже состоялась и удалось договориться о возвращении к старому графику работы, однако договориться по зарплатам не удалось.

"На что может хватить 744 лари? Разве это зарплата? У нас и машины неисправные, то одна часть отваливается, то другая", – говорит один из участников акции.

Протестующие также заявляют, что работают в тяжелых условиях – машины неисправны, компания не обеспечивает их сезонной формой, и даже летом они вынуждены работать в зимней форме.