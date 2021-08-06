CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии, и сейчас анализируют полученную информацию, сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные" осведомленные источники.

Телеканалу не удалось выяснить, как разведка получила доступ к этой информации. Собеседники CNN пояснили, что машины, которые обрабатывают генетическую информацию такого рода, обычно связаны с облачными серверами, и это оставляет возможность для взлома,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Для интерпретации такого объема необработанных данных разведывательные агентства используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики. Помимо технических сложностей, разведка столкнулась с трудностями в поисках ученых, которые займутся расшифровкой: от них требуется не только доступ к засекреченной информации, но и знание мандаринского диалекта китайского языка, на котором написана база данных.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса. Сообщалось, что разведка задействует "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы проверить версию об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане.