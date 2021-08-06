Премьер Израиля созвал совещание после очередного ракетного обстрела из Ливана

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет в пятницу совещание с министром обороны Бени Ганцем, главой Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави и главами силовых ведомств после очередного ракетного обстрела севера еврейского государства из Ливана, сообщила канцелярия премьера.

"В ближайшее время премьер-министр проведет совещание с министром обороны, начальником Генштаба и руководством системы безопасности", - говорится в заявлении. Беннет "осведомлен о ситуации на севере страны", добавили в канцелярии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Свыше 10 ракет были запущены в пятницу по северным районам Израиля из Ливана, часть из них была перехвачена, оставшиеся разорвались в безлюдной местности, израильская армия уже начала наносить удары по пусковым установкам на ливанской территории, сообщила ранее армейская пресс-служба.

Это уже третий ракетный обстрел еврейского государства из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Беннетом. До этого северные районы Израиля подвергались ракетному обстрелу из Ливана 4 августа и 20 июля.