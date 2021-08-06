ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на участке Ерасха

6 августа около 12:10 Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего загорелся травяной покров участка, находящегося между позициями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

Армянская сторона предпринимает контрмеры для прекращения огня противника, также меры по тушению пожара.

С армянской стороны жертв нет.