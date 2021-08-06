6.925.000 драмов - Фонду страхования военнослужащих: следующий бенефициар - Фонд «Ваге Меликсетян»

IDBank и Idram подвели итоги очередной программы инициативы «Сила одного драма»: вся сумма, собранная в течение июня и июля, 6.925.000 драмов РА, была переведена Фонду страхования военнослужащих.

«Это наше очередное содействие Фонду 1000+, так как мы осознаем, насколько важна сегодня забота нашего общества о людях, которые не пощадили свою жизнь и здоровье. Поэтому мы стараемся быть полезными нашим героям всеми возможными способами», - отметил руководитель отдела маркетинга компании Idram Гор Амирян.

«Хочу поблагодарить за реализацию инициативы. Кажется, что один драм — это небольшая сумма, но на самом деле здесь действует сила чисел, и чем больше транзакций, тем больше они растут, что является идеологией нашей системы военного страхования. Есть сходство философий», - отметил директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян.

По словам руководителя отдела по коммуникациям банка Татевик Вардеванян, основным направлением инициативы «Сила одного драма» изначально было образование. Однако, по понятным причинам, после войны в центре внимания компаний оказались военнослужащие и их семьи. Следующим бенефициаром программы будет Фонд «Ваге Меликсетян». Ваге погиб в третьей арцахской войне, оказывая медицинскую помощь раненому солдату. Он был клиническим фармацевтом по профессии и делал все для популяризации своей профессии. Сегодня фонд продолжает его миссию. По этой причине мы и решили поддержать образовательные инициативы фонда», - сказала Татевик Вардеванян.

По словам брата Ваге Меликсетяна, Саргиса Меликсетяна, который является исполнительным директором фонда, образовательно-медицинский фонд был создан для реализации профессиональных идей и целей Ваге. «Уже с сентября бы собираемся предоставлять именные стипендии ординаторам ЕГМУ им. Гераци, выбравшим профессию клинического фармацевта, мы собираемся выступить и с законодательной инициативой. По мнению Ваге, как в ряде развитых стран, так и в Армении каждая больница должна иметь клинических фармацевтов, что значительно снизит огромные затраты на нерациональное медикаментозное лечение, а также уменьшит ущерб здоровью пациентов в результате нерационального приема лекарств. Об инициативе «Сила одного драма» я узнал почти год назад, идея мне очень понравилась. Я даже не мог представить, что однажды мы станем бенефициарами этой замечательной инициативы. Я очень благодарен IDBank-у и компании Idram за доверие, поддержку и за то, что они стали первым крупным партнером.

За период до 31-го июля Банк и Idram различным программам и инициативам перевели почти 34 миллиона драмов РА.

Компании напоминают, что каждый может внести свой вклад, чтобы более крупная сумма была переведена бенефициарам инициативы «Сила одного драма», всего лишь выполнив все платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн платформу IDBanking.am или по терминалам компаний. Все начинается с одного драма.

Через приложение Idram&IDBank можно выполнить платежи в более чем 5 500 пунктах продажи и в более чем 400 онлайн магазинах, а ознакомиться со списком партнеров можно здесь.

Компании контролируются Центральным банком Республики Армения.