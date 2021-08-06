В этом году Китай предоставит всему миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19
ЕРЕВАН, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС/ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Пекин, 5 августа /Синьхуа/ -- В текущем году Китай предоставит всему миру 2 млрд доз вакцин против новой коронавирусной инфекции /COVID-19/ и выделит 100 млн долларов США Программе глобального доступа к вакцинам против COVID-19 /COVAX/. Об этом сегодня заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном послании участникам первой конференции Международного форума по сотрудничеству в области вакцин против COVID-19.
По его словам, 100 млн долларов, выделенные COVAX, будут использованы главным образом для распределения вакцин среди развивающихся стран. Китай сделает все возможное, чтобы помочь развивающимся странам справиться с пандемией COVID-19, подчеркнул председатель КНР.
Си Цзиньпин указал, что Китай твердо привержен построению сообщества гигиены и здоровья всего человечества и предоставляет вакцины всему миру, особенно развивающимся странам. КНР занимается активным совместным производством вакцин, последовательно претворяя в жизнь концепцию вакцин как глобального общественного блага, отметил он.
"Надеюсь, что данный форум поможет обеспечить доступность и справедливое распределение вакцин в мире, усилить солидарность и сотрудничество между развивающимися странами и одержать скорейшую победу над пандемией", -- добавил Си Цзиньпин.
Посольство Китайской Народной Республики в Республике Армения
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