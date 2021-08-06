Теванян лишился возможности побороться за бронзовую медаль: сборная Армении вернется с 4 медалями
Вольный борец Вазген Теванян лишился возможности побороться за бронзовую медаль Олимпийских игр.
Как передает «Арменпресс», Вазген Теванян в первом поединке уступил члену олимпийской сборной России Гаджимураду Рашидову. Он получил бы возможность побороться за бронзовую медаль, если бы Рашидов вышел в финал.
Армения на XXXII летних Олимпийских играх завоевала 4 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебряные медали, гимнаст Артур Давтян и боксер Ованнес Бачков - бронзовые.
Армянские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийских играх в Токио.
Официальная церемония закрытия Олимпийских игр состоится 8 августа.
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