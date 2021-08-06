Теванян лишился возможности побороться за бронзовую медаль: сборная Армении вернется с 4 медалями

Вольный борец Вазген Теванян лишился возможности побороться за бронзовую медаль Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», Вазген Теванян в первом поединке уступил члену олимпийской сборной России Гаджимураду Рашидову. Он получил бы возможность побороться за бронзовую медаль, если бы Рашидов вышел в финал.

Армения на XXXII летних Олимпийских играх завоевала 4 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебряные медали, гимнаст Артур Давтян и боксер Ованнес Бачков - бронзовые.

Армянские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийских играх в Токио.

Официальная церемония закрытия Олимпийских игр состоится 8 августа.