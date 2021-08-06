Бизнес в США призвал возобновить торговые переговоры с Китаем

Группа влиятельных американских бизнесменов обратилась к администрации с призывом возобновить переговоры с Китаем и снизить тарифы на импорт, которые, по их мнению, тормозят развитие экономики США, пишет The Wall Street Journal.

В письме, направленном торговому представителю США Кэтрин Тай и министру финансов Джанет Йеллен, бизнесмены утверждают, что Пекин выполнил "важные контрольные показатели и обязательства" по заключенному предыдущей администрацией с Китаем торговому соглашению, включая открытие рынков для финансовых учреждений США и снижение некоторых нормативных барьеров для экспорта сельскохозяйственной продукции США в Китай,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

The Wall Street Journal пишет, что содержание письма "отражает растущее разочарование ряда американских корпораций темпами пересмотра администрацией торговой и экономической политики в отношении Китая".

"Мы хотим выразить нашу поддержку дальнейшему взаимодействию с Китаем по торгово-экономическим вопросам", - говорится в письме.

Его авторы считают, что администрация США должна начать переговоры по вопросам, которые не вошли в первую фазу сделки, включая государственные субсидии, государственные закупки, кибербезопасность и цифровую торговлю. Кроме того, деловые круги призывают торговое представительство США предоставить компаниям исключения в тарифах на ряд товаров и начать процесс снижения тарифов на китайские товары в целом.

Они в то же время отметили: "Мы признаем, что полное урегулирование тарифов маловероятно, если Китай не добьется существенного прогресса по основным вопросам", - говорится в письме.