Президент Армен Саргсян принял посла Грузии в Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян, в связи с завершением дипломатической миссии в нашей стране, принял чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Армения Георгия Саганелидзе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян выразил благодарность послу Саганелидзе за вклад в дело последовательного развития отношений между двумя дружественными странами и пожелал ему дальнейших успехов.

Президент подчеркнул, что взаимные визиты на высоком уровне, двусторонние усилия по расширению сотрудничества по всем направлениям дают возможность последовательно укреплять межгосударственные отношения и сохранять и углублять связи между двумя дружественными народами.

Георгий Саганелидзе отметил, что покидает Армению с теплыми впечатлениями и продолжит оставаться одним из лучших друзей Армении.