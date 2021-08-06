За последние 20 дней в Армении вакцинацию от COVID-19 получили 2 096 иностранцев

Ежедневное количество случаев заражения COVID-19 в Армении хотя и медленно, но растет. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«На данный момент уже проведено 190 036 прививок, из которых 6 188 были вакцинированы вчера. Мы добились значительных успехов в вакцинации, но мы должны продолжать работу по внедрению вакцинации в стране. И делать это, насколько можно, скорее. На прошлой неделе мы сегментировали циркулирующие штаммы, и в 30 отобранных пробах было 25 проб с дельта штаммом и 5 с британских штаммов. Дельта штамм имеет очень высокую степень распространяемости», - сказала она.

По словам министра, с 15 июля по 4 августа вакцинировано 58 108 человек, из которых 56 010 - граждане РА, 2 096 - иностранцы.