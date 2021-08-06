Евразийский банк развития предоставит Армении грант в размере 3 млн долларов для борьбы с COVID-19

Правительство одобрило предложение о подписании соглашения между Республикой Армения и Евразийским банком развития о предоставлении финансирования на программу обнаружения и реагирования на угрозы COVID-19 «Повышение уровня готовности к эпидемии COVID-19 в Республике Армения» за счет средств Евразийского фонда стабилизации и развития.

Как сообщает «Арменпресс», министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что в рамках этого соглашения предусматривается предоставление Армении гранта в размере $3 млн, который будет направлен на укрепление и модернизацию системы здравоохранения.

«Во всем мире продолжается рост пандемии COVID-19, рост есть и в Армении. Систему необходимо постоянно обновлять, чтобы справляться с заболеванием, быстро реагировать и оказывать пациентам надлежащую помощь.

В рамках данного гранта предусматривается полностью оборудовать филиалы двух региональных центров по контролю и профилактике заболеваний в Арарате и в Армавир, а также построить и оборудовать новый инфекционный корпус рядом с Ванадзорским медицинским центром. Это очень важная инициатива. В рамках этой программы у нас будет сеть национальных центров по контролю и профилактике заболеваний», - сообщила министр.