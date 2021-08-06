Таджикистан ценит партнерские отношения с Арменией: Эмомали Рахмон поздравил Никола Пашиняна

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в связи с назначением на должность премьер-министра Республики Армения направил Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение правительства Армении, в послании говорится:

"Уважаемый Никол Воваевич!

Пожалуйста, примите мои поздравления в связи с назначением на высокий пост премьер-министра Республики Армения.

Таджикистан ценит партнерские отношения с Арменией, и мы готовы поэтапно развивать наше взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

Уверен, что тесное многостороннее взаимодействие Таджикистана и Армении получит новый размах на основе традиций дружбы, взаимного уважения и интересов двух государств.

Уважаемый Никол Воваевич, позвольте пожелать Вам, здоровья и успехов в Вашей работе, а дружественному народу Армении - мира и благополучия».