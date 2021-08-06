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Главы МИД Арцаха и Приднестровья обсудили сотрудничество между двумя странами

Главы МИД Арцаха и Приднестровья обсудили сотрудничество между двумя странами

6 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с министром иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталием Игнатьевым.  «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.

Министры обсудили вопросы, касающиеся двусторонних связей, сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и региональных процессов.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения и углубления сотрудничества, проведения регулярных обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес. 


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