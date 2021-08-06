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 Сфера культуры Мегри - в центре внимания

 Сфера культуры Мегри - в центре внимания

Национальный центр эстетики имени Генрика Игитяна при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в своем филиале Мегри проводит серию мастер-классов по различным направлениям искусства, которые продлятся до 15августа. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Национального центра эстетики.

В рамках проекта будут работать студии фотографии, кинопроизводства, архитектуры, художественной печати, графического дизайна, литературы, в которых приглашенные специалисты поделятся своими теоретическими и практическими знаниями.

Программа предназначена не только воспитанникам филиала, но и другим жителям общины. По окончании программы участники представят полученные знания и навыки в виде выпускных работ.

Занятия будут вестись в течение трех недель по три часа в день. Участникам будет предоставлено необходимое оборудование и материалы.

Проект реализуется в рамках грантовой программы Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.


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