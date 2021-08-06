Наводнения повредили более тысячи домов на востоке КНДР

Проливные дожди на восточном побережье КНДР привели к наводнению, в результате которого 1,1 тыс. домов повреждены, около тысячи людей эвакуированы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телевидение КНДР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Потоки воды повредили мосты и дамбы, размыли дороги и посевные площади в провинциях Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо. В частности, в Хамгён-Пукто с 1 по 6 августа выпало 500 мм осадков.

КНДР испытывает хроническую нехватку продовольствия на протяжении десятилетий, однако в последнее время ситуация усугубилась ввиду пандемии коронавирусной инфекции, череды стихийных бедствий и фактического закрытия границ. По подсчетам ООН, около 10,9 млн (42,2%) граждан КНДР страдали от недоедания в период с 2018 по 2020 год.