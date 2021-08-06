Спецназ России уничтожил условных террористов на узбекско-афганской границе

Военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений на афганской границе провели совместную операцию по освобождению населенного пункта, захваченного условными террористами, сообщает Центральный военный округ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе практических действий на полигоне "Термез" спецназовцы отработали вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, их уничтожение и наведение ударов авиации. Из бронетехники были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Совместные учения России и Узбекистана проходят на полигоне "Термез" на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане. Их цель - отработка отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В учениях участвуют около 1,5 тысячи военнослужащих вооруженных сил РФ и Узбекистана.