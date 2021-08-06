Разработка новой программы правительства первостепенна: Никол Пашинян

На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян рассказал о предстоящей деятельности вновь сформированного исполнительного органа.

«Правительство, по сути, сформировано, не назначен только министр иностранных дел. Еще раз хочу пожелать успехов в управлении нашей страной. В ближайшее время нам предстоит утвердить список мероприятий по реализации государственной программы. Наша программа, конечно же, должна основываться на предвыборной программе ГД, стратегии трансформации Армении до 2050 года, а также на предвыборных обещаниях, данных народу в ходе предвыборной кампании», - как сообщает «Арменпресс», сказал премьер-министр.

По его словам, предвыборная кампания - это живой процесс, и особенность этой кампании заключалась в том, что с гражданами Армении прошел действительно живой диалог. «При разработке государственной программы мы должны опираться не только на письменные документы, которые были приняты перед избирательной кампанией, но и на обещания или понимание, которые сформировались в результате живого общения с гражданами. В ближайшее время мы должны сосредоточиться на решении этой проблемы и провести несколько обсуждений. У нас есть время представить ее в Национальное собрание до 23 августа, и это в ближайшие дни должно стать для нас приоритетом», - сказал Пашинян.