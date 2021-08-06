Программы содействия должны быть преобразованы в программы развития Арцаха

Премьер-министр Никол Пашинян и президент Республики Арцах Араик Арутюнян, при участии членов правительств Армении и Арцаха, обсудили перспективы экономического развития Арцаха и совместные программы, которые должны быть реализованы. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение правительства РА, приветствуя присутствующих, премьер-министр Пашинян отметил:

«Уважаемый господин Президент, уважаемые коллеги, после 44-дневной войны наша повестка существенно изменилась. Восстановление нормальной жизни в Арцахе мы считаем одним из приоритетных вопросов. Мы уже много сделали в этом направлении, но нам предстоит еще много работы.

На последних рабочих встречах с президентом Арцаха мы все чаще обсуждаем вопрос, что программы содействия должны быть преобразованы в программы развития, чтобы реструктурировать нормальную жизнь Арцаха и восстановить нормальное развитие экономики Арцаха. Рад, что мы уже замечаем конкретные шаги в этом направлении. Конечно, очень важно найти способы запуска в Арцахе банковских инструментов, которые должны поддерживать экономическое развитие и создавать инвестиционную среду.

Понятно, что в этом есть много нюансов и составляющих, и мы должны принимать необходимые решения своевременно, без спешки, чтобы иметь возможность решать эти вопросы».

Президент Арцаха Араик Арутюнян в свою очередь, заметил:

«Уважаемый премьер-министр, уважаемые коллеги, в послевоенной ситуации нам однозначно удалось сохранить стабильную социальную ситуацию в Арцахе за счет ресурсов, предоставленных правительством Армении. Независимо от количества перемещенных лиц, у нас не было острых проблем.

Конечно, есть проблемы с жильем, но социальные выплаты помогли решить многие проблемы. В социальном плане целенаправленная политика правительства Республики Армения помогла решить эти проблемы, в то же время мы смогли реализовать определенные экономические программы, но мы должны понимать, что экономика имеет проблему вливания гораздо большего объема ресурсов. Экономика Арцаха понесла большие потери. Во всех сферах: сельское хозяйство, энергетика, традиционные отрасли, за счет которых она развивалась.

Вчера нам удалось обсудить и достичь определенных договоренностей, конечно, нам потребуются ваши задания, чтобы наши идеи воплотились в планы. Для положительной демографической картины, помимо социальных программ, нам нужно будет реализовать конкретные экономические программы по созданию рабочих мест и восстановлению экономики. Но хочу отметить интересную цифру. Согласно проекту госбюджета на 2021 год, мы планировали доходы в размере 16-17 млрд драмов, но мы обязательно превысим 30 млрд драмов. Крупнейший налогоплательщик, работодатель - «Blaze Metals » - медный рудник Кашена уже работает на 15-20%, что обеспечит 20-25 млрд драмов дополнительных поступлений в госбюджет Арцаха.

Мы уже начали и водные проекты, закончим за 3 месяца, а с точки зрения энергетики это займет гораздо больше времени. В то же время мы уже начали строительство гидроэлектростанции мощностью 17 мегаватт на участке Чаректар-Гетаван. На первом этапе мы привлечем ресурсы из разных источников, это будет открытое акционерное общество. У нас есть такой опыт работы с «Арцах ГЭС», мы поставили задачу эксплуатировать эту мощность зимой 2022-2023 года. А на новой трассе мы запланировали строительство более мощной высоковольтной гидроэлектростанции, которая предоставит такую возможность. Наш второй потенциальный проект - это строительство гидроэлектростанции мощностью 25 мегаватт на участке Сарсанг-Матагис, и в этом случае мы уже будем самодостаточными.

Что касается сельского хозяйства, то уже запущены некоторые программы, в частности, - закладка новых садов. Люди хотят этого, поэтому наше сегодняшнее обсуждение решит многие вопросы. Уважаемый господин премьер-министр, я хотел бы поблагодарить правительство Республики Армения, возглавляемое Вами, за ответы на все вопросы и за их разрешения».