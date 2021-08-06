Премьера Сент-Винсента и Гренадин отправили на Барбадос для лечения после ранения

Власти островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины по рекомендации врачей отправили премьер-министра Ральфа Гонсалвеса, получившего в четверг ранение во время акций протеста, на Барбадос для прохождения лечения. Об этом сообщил местный новостной портал News784.

По его данным, министр финансов Камилло Гонсалвес проинформировал парламент, что в соседней стране главе правительства сделают МРТ, а также отметил, что власти расценивают нападение как покушение на жизнь политика. "Я хочу четко обозначить: это не царапина, это покушение на жизнь премьер-министра", - цитирует портал руководителя Минфина. Ранее представители оппозиции заявили, что осуждают незаконные действия нападавших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Премьер-министр островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвес получил травму головы во время акций протеста в столице страны городе Кингстаун. Один из ее участников бросил в него твердый предмет. Позже канцелярия главы кабмина сообщила, что премьер идет на поправку.

Протестующие выступают против ряда поправок в закон о здравоохранении, которые предполагают в том числе обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса.

По официальным данным, в стране с населением около 111 тыс. человек за весь период пандемии зафиксировано 2 298 заразившихся коронавирусом, 12 человек умерли, выздоровели 2 233 пациента. В феврале было принято решение выделить стране по меньшей мере 45,6 тыс. вакцин британско-шведской компании AstraZeneca через международный механизм доступа к вакцинам COVAX. На сегодняшний день прививки сделаны 25,6 тыс. граждан государства.