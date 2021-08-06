Азербайджан намеренно пытается глушить в Арцахе местные частоты: Прокуратура

В марте прокуратура Республики Арцах получила от директора ООО «Микс Медиа» сообщение, что на территории Арцаха из неизвестного источника глушатся радиочастоты, используемые данной компанией на законных основаниях.

Как передает «Арменпресс», прокуратура Арцаха сообщила, что на основании данного сведения было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в ходе предварительного следствия специалисты соответствующего специального учреждения, согласно заключению, составленному в результате измерения ряда частот радиоэфира «FM», в диапазоне 87-100 МГц FM есть сигнал, повторяющийся с периодичностью в 3 секунды и в 7 секунд. Он поступает с азербайджанской стороны в направлении Аскеранского района Республики Арцах, и заглушает местные частоты, тем самым препятствуя их бесперебойной работе.

«Предварительное следствие по уголовному делу также подтвердило, что вышеупомянутый заглушающий сигнал, когда в Арцахе со стороны соответствующего радиочастотного пользователя происходит изменение частоты, запускается с новой частотой.

Вышеизложенное дает основание признать, что азербайджанская сторона подобными средствами намеренно пытается воспрепятствовать реализации права общества в Арцахе быть информированным, в то же время, причиняя имущественный ущерб хозяйствующим субъектам.

Обстоятельства, выявленные по данному уголовному делу, были сообщены как компетентным органам Республики Арцах, так и командующему российскими миротворческими войсками в Арцахе», - говорится в сообщении прокуратуры.