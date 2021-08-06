В Армении подтверждено 303 новых случая заражения COVID-19, вылечились 208 заболевших

По состоянию на 11:00 6 августа в Армении подтверждено 303 новых случая заражения COVID-19, 208 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 6 492 тестов. Всего проведено 1 378 897 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 231 625 случаев заражения COVID-19, 220 825 из которых вылечились, есть 4 636 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 040 пациентов.

Зарегистрировано 1 124 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.