Токио-2020: Армения на Олимпийских играх завоевала 4 медали, возможна еще одна медаль

Олимпийская сборная Армении завершила выступления на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает «Арменпресс», на летних Олимпийских играх в Токио Армения завоевала 4 медали: две серебряные и две бронзовые. Возможна еще одна медаль. Если спортсмен, победивший борца вольного стиля Вазгена Теваняна, россиянин Гаджимурад Рашидов, выйдет в финал, Вазген Теванян получит возможность провести утешительный поединок, и в случае победы он поборется за бронзовую медаль.

Вице-чемпионами Олимпийских игр стали тяжелоатлет Симон Мартиросян, который был одним из основных претендентов на золото команды, и греко-римский борец Артур Алексанян, который участвовал в Играх в статусе действующего чемпиона ОИ.

Бронзовую медаль завоевал член сборной Армении по гимнастике Артур Давтян, который зафиксировал исключительный безупречный результат в квалификационном раунде Олимпийских игр и вышел в финал.

Бронзовым призером стал и член сборной Армении по боксу Ованнес Бачков.

По состоянию на 7 августа Армения в неофициальном зачете Олимпийских медалей занимает 66-е место.

Официальная церемония закрытия Олимпийских игр состоится 8 августа.