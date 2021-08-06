Число жертв наводнения в Индии возросло до 23
Число жертв наводнения в индийском штате Западная Бенгалия возросло до 23, около 300 тысяч человек эвакуированы, сообщает местное издание India Today.
Ранее сообщалось о 14 погибших из-за сильных дождей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
15:50, 05.08.2021
«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
- 11:23 Премьера Сент-Винсента и Гренадин отправили на Барбадос для лечения после ранения
- 11:13 Азербайджан намеренно пытается глушить в Арцахе местные частоты: Прокуратура
- 11:08 В Армении подтверждено 303 новых случая заражения COVID-19, вылечились 208 заболевших
- 11:06 Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
- 11:05 Ишхан Сагателян избран вице-спикером Национального собрания
- 10:42 Число жертв наводнения в Индии возросло до 23
- 10:23 Министр обороны Армении и президент Арцаха обсудили ситуацию на линии соприкосновения
- 10:14 “Ереванский бестселлер”: “Бальзак” лидирует: армянская литература, июль 2021
- 10:07 Тропический шторм может прийти в Токио в день закрытия Олимпиады
- 10:00 Национальное собрание продолжает работу первой сессии
- 09:55 Токио-2020: боксер Ованнес Бачков - бронзовый призер Олимпийских игр
- 09:46 С целью защиты прав военнослужащих на службу в Вооруженные силы Армении приглашаются юристы
- 09:38 В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек
- 09:14 Европейские индексы - 05-08-21
- 09:13 Американские индексы выросли - 05-08-21
- 09:11 Цены на цветные металлы - 05-08-21
- 09:09 Цены на драгоценные металлы снизились - 05-08-21
- 09:07 Цены на нефть выросли - 05-08-21
- 06:34 Токио-2020: Борец Вазген Теванян проиграл в стартовом поединке
- 05.08-21:15 Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
- 05.08-21:00 В Черном море проходят военно-морские учения с участием военно-морских сил 6 стран
- 05.08-20:43 В Британии заявили о тысячах смертей из-за пропажи 16 лет назаддокумента о коронавирусе
- 05.08-20:18 Разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане. CNN
- 05.08-20:13 Министр обороны приказал уничтожать азербайджанских военнослужащих, пытающихся перейти границу РА
- 05.08-20:00 Спасатели МЧС будут работать в две смены, чтобы не допустить проникновения пожаров на территорию РА
18:50, 30.07.2021
Просмотрели 1482 раз Азербайджанский оппозиционный блогер найден мертвым в Тбилиси
21:32, 30.07.2021
Просмотрели 1431 раз Армения и Грузия обсуждают возможность запуска высокоскоростного поезда между двумя странами
19:23, 03.08.2021
Просмотрели 1193 раз В Азербайджане горят леса южных районов
17:05, 01.08.2021
Просмотрели 1178 раз МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний Жириновского об Азербайджане
10:59, 31.07.2021
Просмотрели 1087 раз Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана