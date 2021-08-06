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Число жертв наводнения в Индии возросло до 23

Число жертв наводнения в Индии возросло до 23

Число жертв наводнения в индийском штате Западная Бенгалия возросло до 23, около 300 тысяч человек эвакуированы, сообщает местное издание India Today.

Ранее сообщалось о 14 погибших из-за сильных дождей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечают местные власти, несмотря на уменьшение количества осадков ситуация остается критической.


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