Министр обороны Армении и президент Арцаха обсудили ситуацию на линии соприкосновения
10:23, 6 Август, 2021
Вечером 5 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением информации и общественных связей Министерства обороны РА.
В ходе встречи обсуждалась ситуация на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана, деятельность миссии российских миротворческих сил в Арцахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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