Министр обороны Армении и президент Арцаха обсудили ситуацию на линии соприкосновения

Вечером 5 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением информации и общественных связей Министерства обороны РА.

В ходе встречи обсуждалась ситуация на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана, деятельность миссии российских миротворческих сил в Арцахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.