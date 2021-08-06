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Министр обороны Армении и президент Арцаха обсудили ситуацию на линии соприкосновения

Министр обороны Армении и президент Арцаха обсудили ситуацию на линии соприкосновения

Вечером 5 августа министр обороны Республики Армения Аршак Карапетян встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. «Арменпресс» передает это со ссылкой на сообщение, распространенное Управлением информации и общественных связей Министерства обороны РА.

В ходе встречи обсуждалась ситуация на линии соприкосновения войск Арцаха и Азербайджана, деятельность миссии российских миротворческих сил в Арцахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.


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