Тропический шторм может прийти в Токио в день закрытия Олимпиады

Тропический шторм может прийти в Токио 8 августа - в день закрытия Олимпийских игр. Об этом журналистам сообщил спикер оргкомитета "Токио-2020" Маса Такая.

"Мы внимательно следим за ситуацией, это все, что я могу сказать сейчас. Оргкомитет готов к непредвиденным ситуациям, но я бы не хотел сейчас всерьез говорить о влиянии шторма на церемонию закрытия, поскольку таким образом мы породим спекуляции вокруг самих же себя", - сказал Такая.

Официальный представитель особо подчеркнул, что речь идет не о тайфуне, а о тропическом шторме, чья сила не такая разрушительная,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В заключительный день соревнований, помимо церемонии закрытия, будут разыграны 13 комплектов наград.