Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжаются заседания первой сессии. Как передает «Арменпресс», на заседании 6 августа депутаты изберут третьего вице-спикера Национального собрания.

Кандидат на пост вице-спикера от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, член оппозиционной фракции «Айастан». На предыдущем заседании Национального собрания Сагателян дважды не прошел. Его кандидатура была выдвинута в третий раз.

После избрания третьего вице-спикера Парламент перейдет к выборам председателей постоянных комиссий.