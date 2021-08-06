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Национальное собрание продолжает работу первой сессии

Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжаются заседания первой сессии. Как передает «Арменпресс», на заседании 6 августа депутаты изберут третьего вице-спикера Национального собрания.

Кандидат на пост вице-спикера от оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян, член оппозиционной фракции «Айастан». На предыдущем заседании Национального собрания Сагателян дважды не прошел. Его кандидатура была выдвинута в третий раз.

После избрания третьего вице-спикера Парламент перейдет к выборам председателей постоянных комиссий.


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