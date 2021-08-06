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С целью защиты прав военнослужащих на службу в Вооруженные силы Армении приглашаются юристы

С целью защиты прав военнослужащих на службу в Вооруженные силы Армении приглашаются юристы

В рамках реформ Вооруженных сил Республики Армения с целью защиты прав военнослужащих, обеспечения правовых задач в войсковом звене (г. Ереван, области) продлен срок комплектования Вооруженных сил юристами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Министерства Обороны Армении.

Кандидаты на службу на адрес электронной почты [email protected] должны отправить профессиональные резюме (CV).

Отобранным кандидатам будут даны задания юридического характера, и будет уточнена дальнейшая процедура.


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