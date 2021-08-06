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В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек

В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, еще 30 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом в пятницу сообщило Анатолийское агентство на своей странице в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.


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