В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, еще 30 получили травмы в результате столкновения грузовика с автобусом в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом в пятницу сообщило Анатолийское агентство на своей странице в Twitter.

Другие подробности пока не приводятся.