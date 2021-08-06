Европейские индексы - 05-08-21
МОСКВА, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.33% и составил 15744.67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.52% и составил 6781.19 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7120.43 пункта, а российский RTSI вырос на 0.79% и составил 1653.31 пункта.
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