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Европейские индексы - 05-08-21

Европейские индексы - 05-08-21

МОСКВА, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.33% и составил 15744.67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.52% и составил 6781.19 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7120.43 пункта, а российский RTSI вырос на 0.79% и составил 1653.31 пункта.


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