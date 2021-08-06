Цены на цветные металлы - 05-08-21

ЛОНДОН, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.33% и составила 2589.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.85% и составила 9446.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.21% и составила 2386.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.85% и составила 19291.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.23% и составила 34758.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.23% и составила 2990.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 40234.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.