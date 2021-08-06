Токио-2020: Борец Вазген Теванян проиграл в стартовом поединке

На олимпийской арене «Макухари Мессе» в Токио продолжается турнир по борьбе. Как передает «Арменпресс», последним из армянских борцов в борьбу вступил Вазген Теванян (65 кг). В первом поединке соперником Теваняна был представитель олимпийской команды России Гаджимурад Рашидов. Гаджимурад Рашидов - чемпион мира, двукратный золотой призер чемпионата Европы. Вазген Теванян проиграл на старте со счетом 0:6. Армянский борец поборется за бронзу, если Рашидов выйдет в финал.

Позже, в 09:30 по ереванскому времени в бой вступит боксер Ованнес Бачков. Его соперник - Дэйвид Кейшу, член команды США. Дэйвид Кейшу - вице-чемпион мира, серебряный призер Панамериканских игр. На данный момент Ованнес Бачков выиграл три боя, обыграв боксеров из Антигуа и Барбуды, Азербайджана и Узбекистана.

Сборная Армении на XXXII летних Олимпийских играх завоевала 3 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебряные медали, гимнаст Артур Давтян - бронзовую.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.