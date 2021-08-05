Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета

Три человека погибли, один серьезно пострадал при крушении туристического легкомоторного самолета во французском департаменте Савойя.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Info.

«Туристический легкомоторный самолет потерпел крушение примерно в 15.00 по местному времени. Из четырех находившихся на борту трое погибли. Один пассажир выпрыгнул, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Сразу после крушения самолет загорелся. Сейчас на месте произошедшего работают пожарные и жандармы», - сообщаетFrance Info.

Причины крушения не известны. Префектура департамента сообщает, что обстоятельства будут выяснены в ходе расследования.