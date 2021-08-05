В Черном море проходят военно-морские учения с участием военно-морских сил 6 стран
Активная фаза противоминных учений «Дайв-2021»началась в акватории Черного моря с участием представителей военно-морских сил (ВМС) Азербайджана, Болгарии, Грузии, Румынии, США и Украины.
Как передает Арменпресс об этом сегодня сообщила пресс-служба ВМС Украины.
Как отмечается, тактические подразделения отрабатывают тактику с использованием новейшего водолазного оборудования стран-участниц, специального оборудования поисково-спасательного корабля ВМС Украины, гидрографического комплекса румынского корабля.
В последующем будут отрабатываться операции по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминным действиям и другим.
Военные ныряют парами на глубину более 30 метров. Дополнительное внимание уделяется развитию операций по оказанию медицинской помощи.
Участники учений на румынском корабле были ознакомлены с работой океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.
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