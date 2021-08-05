В Британии заявили о тысячах смертей из-за пропажи 16 лет назаддокумента о коронавирусе

В Британии нашли утерянный 16 лет назад план по борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет The Independent.

Стратегия реагирования на распространение инфекции была разработана еще в 2005 году. Тогда власти страны опасались коронавируса SARS и вызываемого им тяжелого острого респираторного синдрома.

"Я не понимаю, куда он тогда делся", — призналась одна из создательниц плана.

Издание отмечает, что в документе содержались рекомендации по введению режима самоизоляции, ограничению передвижения граждан, а также говорилось о необходимости тестирования, отслеживания контактов с заболевшими и увеличения запасов средств индивидуальной защиты.

Кроме того, план содержал отдельный пункт об угрозе "суперраспространения" инфекции и способы избежать этого сценария — к примеру, с помощью эффективной обработки и вентиляции помещений.

"Документ был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней", — цитирует издание бывшего главного научного советника правительства страны Дэвида Кинга.

В Британии за все время зафиксировали около 5,95 миллиона случаев коронавируса.