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Спасатели МЧС будут работать в две смены, чтобы не допустить проникновения пожаров на территорию РА

Спасатели МЧС будут работать в две смены, чтобы не допустить проникновения пожаров на территорию РА

Начиная с 6 августа, спасатели МЧС будут работать в две смены, чтобы не допустить проникновения пожаров

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

«По словам главы МЧС Армена Геворгяна, в связи с пожарами в приграничных районах республики,  будет проводиться усиленный режим работы Спасательной службы МЧС РА», - говорится в сообщении. 

Согласно  источнику, мониторинг будет проводиться на покрытых травой и другой растительностьюучастках, чтобы пожары с территорий соседних стран не проникли на территорию Республики Армения.

 

 

 


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