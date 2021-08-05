Спасатели МЧС будут работать в две смены, чтобы не допустить проникновения пожаров на территорию РА
20:00, 5 Август, 2021
Начиная с 6 августа, спасатели МЧС будут работать в две смены, чтобы не допустить проникновения пожаров
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.
«По словам главы МЧС Армена Геворгяна, в связи с пожарами в приграничных районах республики, будет проводиться усиленный режим работы Спасательной службы МЧС РА», - говорится в сообщении.
Согласно источнику, мониторинг будет проводиться на покрытых травой и другой растительностьюучастках, чтобы пожары с территорий соседних стран не проникли на территорию Республики Армения.
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