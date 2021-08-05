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В поселке Воскепар Тавушской области дислоцированы российские пограничники. Минобороны РА

В поселке Воскепар Тавушской области дислоцированы российские пограничники. Минобороны РА

Относительно циркулирующей в СМИ информации о нахождении российских военнослужащих в Тавушской области, в частности, в общине Воскепар, Министерство обороны Республики Армения сообщает: в указанном районе дислоцированы российские пограничники, а строительные работы ведутся с целью обеспечения тыловых средств и построекдля пограничников.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Министерства обороны РА, данный процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

 


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