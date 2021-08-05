Все трудовые мигранты в России после 29 декабря будут проходить обязательную дактилоскопию

Дактилоскопия с 29 декабря 2021 года станет обязательной для всех трудовых мигрантов в России, а также иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней", - сказали в пресс-центре.

В МВД РФ также добавили, что этим законом предусмотрено осуществление федерального государственного контроля за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата.

Планируется также введение единого документа для иностранных граждан с электронным носителем информации, внедрение которого позволит обеспечить стопроцентную идентификацию иностранцев.