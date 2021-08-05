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Никол Пашинян присутствовал на церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси

Никол Пашинян присутствовал на церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ Эбрахима Раиси

Премьер-министр Никол Пашинян в Тегеране присутствовал на официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, мероприятие проходило в здании Меджлиса Ирана. Президент Исламской Республики Иран приветствовал глав делегаций и после церемонии совместного фотографирования проводил их в зал. 

В начале церемонии к присутствующим обратился председатель Собрания Исламского Совета (Меджлиса) Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф, а затем выступил руководитель судебной системы Ирана Голамхосейн Мохсени Эжеи. 

Новоизбранный президент Исламской Республики Иран поблагодарил глав делегаций за участие в церемонии инаугурации и выступил с речью.


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