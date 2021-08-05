Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Состоялась церемония инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси

Состоялась церемония инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси

В Тегеране состоялась церемония инаугурации 8-го президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, церемония прошла в присутствии 265 гостей из 115 стран мира.

Президент Ирана Эбрахим Раисс был приведен к присяге в присутствии участвовавших в церемонии официальных лиц. 

Президент дал клятву быть стражем Конституции и режимаИсламской Республики Иран,не жалея усилий для решения проблем народа.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман, президент Курдского автономного районаНечирван Барзани, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володини другие.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]