Состоялась церемония инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси

В Тегеране состоялась церемония инаугурации 8-го президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, церемония прошла в присутствии 265 гостей из 115 стран мира.

Президент Ирана Эбрахим Раисс был приведен к присяге в присутствии участвовавших в церемонии официальных лиц.

Президент дал клятву быть стражем Конституции и режимаИсламской Республики Иран,не жалея усилий для решения проблем народа.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман, президент Курдского автономного районаНечирван Барзани, спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володини другие.