РФ серьезно обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на границе Азербайджана и Армении

Москва серьезно обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе, напряженность там пока не спадает несмотря на предпринимаемые шаги.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.

"Могу отметить, что российская сторона серьезно обеспокоена участившимися в последнее время вооруженными инцидентами, происходящими на отдельных участках армяно-азербайджанской границы. Особую тревогу вызывает то, что они сопровождаются человеческими жертвами с обеих сторон", - сказал он.

Бикантов подчеркнул, что все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным политико-дипломатическим путем и что Россия готова и далее вносить активный вклад в процесс нормализации обстановки в районе азербайджано-армянской границы, в том числе через меры по деэскалации и запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы.

"Эти усилия вместе с разблокированием экономических и транспортных связей в регионе, а также стимулированием межобщинного диалога будут способствовать превращению Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года", - указал Бикантов.