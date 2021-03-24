Анонс мероприятий на 6 августа
18:00, Август 05, 2021
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15:50, 05.08.2021
«тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
- 18:24 РФ серьезно обеспокоена участившимися вооруженными инцидентами на границе Азербайджана и Армении
- 18:00 Анонс мероприятий на 6 августа
- 17:59 Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Азербайджана
- 17:40 Минздрав Грузии не связывает ухудшение эпидситуации в стране с туризмом
- 17:31 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-08-21
- 17:30 Азиатские индексы выросли - 05-08-21
- 17:19 Ирану нужна альтернатива, и эта альтернатива – Армения: отношения РА-ИРИ при новом президенте Ирана
- 17:04 Александр Цаканян назначен командующим 3-м армейским корпусом
- 16:55 Макрон: части населения Франции предложат третью дозу вакцины от COVID
- 16:43 Цены на продовольствие в мире снижаются второй месяц подряд
- 16:25 В 2023 году Патрульная служба будет действовать на всей территории Армении
- 16:03 В МИД оценили позицию Турции по закупке С-400
- 16:00 Компания Ucom первая в Армении предлагает телеканал качества 4К
- 15:56 Пять торговых судов сгорели в результате пожара в порту Ганаве в Иране
- 15:51 На средства Всеармянского фонда «Айастан» в Арцахе будет построено 817 квартир и 290 частных домов
- 15:50 «тнТесакет»: Европейский Союз: Часть 1
- 15:11 На судебном заседании по делу Сержа Саргсяна и других начался этап слушания доказательств
- 15:05 Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом
- 14:59 Ученые спрогнозировали резкий рост числа наводнений по всему миру
- 14:52 В оставшихся матчах квалификационного тура чемпионата мира по футболу будет применена система VAR
- 14:37 В ЕГУ новый и.о. ректора: Ваграм Думанян представил его членам Ученого совета
- 14:35 Ишхан Сагателян вновь не прошел на пост вице-спикера НС
- 14:28 Госдеп США одобрил продажу самоходных гаубиц Тайваню
- 14:14 Армения выражает сочувствие Греции, пострадавшей от лесных пожаров
- 14:07 В сфере энергетики и ВТ есть потенциал сотрудничества: президент Армении принял посла Японии
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