Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Азербайджана

Состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в результате которого они договорились о сотрудничестве для достижения региональной стабильности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом.

«Президенты Франции и Азербайджана договорились о сотрудничестве —для укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Отмечается, что лидеры Франции и Азербайджана посчитали важными усилия Минской группы ОБСЕ —для достижения региональной стабильности.