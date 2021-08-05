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Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Азербайджана

Состоялся телефонный разговор президентов Франции и Азербайджана

Состоялся телефонный разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в результате которого они договорились о сотрудничестве для достижения региональной стабильности. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном Елисейским дворцом.

«Президенты Франции и Азербайджана договорились о сотрудничестве —для укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», - говорится в заявлении Елисейского дворца. 

Отмечается, что лидеры Франции и Азербайджана посчитали важными усилия Минской группы ОБСЕ —для достижения региональной стабильности.

 

 


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