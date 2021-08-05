Макрон: части населения Франции предложат третью дозу вакцины от COVID

Во Франции начнут предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 пожилым гражданам и уязвимым группам населения после того, как завершится сезон отпусков. Как передает Арменпресс, об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Ранее президент Франции пообщался с соотечественниками в Instagram.

"Мы, как и другие европейские страны, готовимся к тому, чтобы начать вводить третью дозу (вакцины от коронавируса - ред.) для пожилых людей и уязвимых групп населения", – отметил Макрон, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, планирование введения третьей дозы во Франции начнется после окончания сезона отпусков.

Согласно данным Минздрава Франции, с начала кампании вакцинации в стране 53% населения уже полностью привиты от коронавируса (35 738 643 человека), 63,6% населения получили одну дозу вакцины (42 895 720 человек).

Ранее радио Sputnik сообщало, что Макрон дал оценку действиям выступающих против санитарных пропусков.