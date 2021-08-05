В 2023 году Патрульная служба будет действовать на всей территории Армении

7 июля 2021 года в Ереване стала работать новая патрульная служба. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства юстиции РА.

Первый этап стартовал летом 2020 года. В июле было подано более 2 500 заявок на 770 мест.

Позже соискатели прошли тесты на IQ, тесты на физическую подготовку и индивидуальные собеседования. В комиссиях, ответственных за проведение собеседования, были представлены представители соответствующих государственных органов, представители гражданского общества, международные партнеры и психологи. В результате в декабре 2021 года более 700 человек приступили к пятимесячному обучению.

По сообщению министерства, параллельно с обучением, развивались и основные тактические навыки, для чего приглашенные из США, Канады, Украины и Грузии специалисты подготовили тренеров.

После приобретения навыков общения, физической подготовки, базовых тактических и защитных навыков 7 июля 2021 года новое подразделение Патрульной службы Еревана приступило к деятельности.

На данный момент объявлен открытый набор для Патрульной службы в Лорийской и Ширакской областях, а также на пополнение службы Еревана новым персоналом. В первом квартале 2023 года новая патрульная служба будет действовать по всей стране.